VIDEO | Salvini: "Scoma è il miglior candidato sindaco a Palermo"

"Qualcuno dovrà fare dei passi indietro ma secondo me Francesco Scoma è il miglior candidato al Comune di Palermo". Lo ha detto Matteo Salvini, secondo quanto riporta Adnkronos, durante una pausa del processo Open Arms in corso a Palermo, parlando delle amministrative di giugno nel capoluogo. Attualmente sono quattro i candidati del centrodestra, tra cui il deputato leghista Scoma, ex Fi ed ex Iv. Gli altri sono Roberto Lagalla (Udc), Carolina Varchi (FdI) e Lentini per gli autonomisti. Salvini ha poi parlato delle altre priorità. "Stiamo lavorando su emergenza fisco e lavoro. Ci sono guerra e pandemia, Draghi a parole dice di non voler aumentare le tasse".