Rubino (Pd): "Dopo Torino e Roma prepariamoci alle Comunali di Palermo, primarie entro Natale"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"I risultati che si stanno consolidando in tutte le città ed in particolar modo a Torino e Roma sono straordinari e confermano la necessità dei due elementi sui quali insistiamo da tempo: unità del Pd e primarie per la scelta del prossimo candidato sindaco" C

osì Antonio Rubino, coordinatore regionale di LeftWing (area che nazionalemente fa riferimento a Matteo Orfini), che prosegue: "Non possiamo e non dobbiamo perdere ulteriore tempo consentendo che gli elementi di divisione siano l'unica sostanza del dibattito politico. Nel partito palermitano serve una guida collegiale, con il supporto della segreteria regionale e nazionale, e vanno organizzate subito le primarie, possibilmente entro Natale. Primarie che riteniamo debbano essere le più aperte e partecipate possibile".

"Svilire il dibattito solo con alchimie politiche e tatticismi vari con la vana speranza di produrre sommatorie di ceto politico è sbagliato e pericoloso - conclude Rubino -. L'unico accordo utile che dobbiamo fare è quello con i palermitani raccontando la nostra visione ed le nostre idee per la Palermo del futuro. Concentriamoci su questo e l'anno prossimo brinderemo anche noi".