Comunali, corsa a sei per il dopo Orlando: quasi 2 mila candidati tra Consiglio e circoscrizioni

Dopo una campagna elettorale contrassegnata da polemiche e veleni, culminata con due arresti per voto di scambio politico-mafioso (il candidato di Forza Italia Pietro Polizzi e Francesco Lombardo di Fratelli d'Italia), oggi giornata di silenzio elettorale. Una tregua momentanea in vista delle votazioni di domani per la scelta del nuovo sindaco, il rinnovo del consiglio comunale e delle otto circoscrizioni.

Nelle 600 sezioni cittadine, i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. Alla chiusura delle operazioni di voto, si procederà prima con lo spoglio delle schede dei cinque referendum sulla giustizia; mentre lo scrutinio delle Comunali inizierà lunedì alle 14. Se nessuno dei candidati a sindaco dovesse raggiungere il 40% dei voti, l'eventuale ballottaggio sarebbe il 26 giugno.

Per la successione di Leoluca Orlando è corsa a sei: a sfidarsi in questo primo turno sono Rita Barbera (sostenuta dalla lista che porta il suo nome e da quella di Potere al Popolo), Francesca Donato (Rinascita Palermo), Fabrizio Ferrandelli (Più Europa-Azione, E tu splendi Palermo, Rompi il sistema), Roberto Lagalla (Prima l'Italia, Dc Nuova, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lavoriamo per Palermo, Alleanza per Palermo, Noi con l'Italia, Moderati per Lagalla sindaco, Unione di Centro), Ciro Lomonte (Ciro Lomonte sindaco) e Franco Miceli (Sinistra Civica Ecologista l'Unità per Palermo, M5S, Pd, Progetto Palermo).

Sia per il consiglio comunale (scheda azzurra) sia per la circoscrizione d'appartenenza (scheda rosa), l'elettore può esprimere una o due preferenze nella stessa lista, ma di genere diverso: una femminile e una maschile. Il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco a essa collegato e non viceversa: si tratta del cosiddetto effetto trascinamento. Prevista anche la possibilità del voto disgiunto, che rende libero l'elettore di votare separatamente per un candidato sindaco e per una lista a questo non collegata. Tra Consiglio comunale e circoscrizioni sono quasi 2 mila i candidati. In ballo ci sono i 40 scranni di Sala delle Lapidi e gli 80 posti (8 presidenti e 72 consiglieri) dei parlamentini di quartiere.

Alle urne sono chiamati 544.486 elettori palermitani aventi diritto. Per votare è necessario esibire un documento di riconoscimento e la tessera elettorale. I duplicati delle tessere elettorali possono essere richiesti presso tutte le sedi centrali e le postazioni decentrate del Comune. Oggi (dalle 9 alle 18) e domani (dalle 7 alle 23) sono attive le postazioni di Borgo Nuovo, Resuttana, Mezzomonreale, Boccadifalco, Tricomi, Pallavicino, piazza Marina, Montepellegrino. Tutte le nuove tessere elettorali per neo diciottenni e neo residenti a Palermo, invece, potranno essere ritirate esclusivamente presso l'ufficio elettorale di piazza Giulio Cesare.

Non solo Palermo. Domani le urne saranno aperte anche in altri 27 Comuni della provincia: Altavilla Milicia, Altofonte, Balestrate, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Blufi, Caccamo, Campofelice di Fitalia, Camporeale, Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalù, Chiusa Scalafani, Cimina, Ficarazzi, Gangi, Giardinello, Isnello, Mezzojuso, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Prizzi, San Cipirello, Santa Flavia, Trappeto e Valledolmo.