Amministrative a Palermo, Katia Sicari e Ignazio Cammarata candidati nella Dc Nuova

Si va definendo la lista della DC Nuova per le prossime Amministrative a Palermo. Presentati ieri, ufficialmente, dal Commissario regionale del partito, Totò Cuffaro, altri due candidati al Consiglio Comunale e altrettanti alle Circoscrizioni. Presente anche il vice commissario della DC Nuova, Pippo Enea. Si tratta di Katia Sicari e Ignazio Cammarata che correranno per un posto a Sala delle Lapidi e di Santo Pace e Francesca Pilo candidati alla III Circoscrizione. Durante la presentazione, tutti i candidati hanno sostenuto di aver accettato la sfida della candidatura per amore verso la città di Palermo, sostenendo che ogni cittadino debba sentirsi parte attiva dei processi di cambiamento e quindi impegnarsi in prima persona. Nella foto: al centro Totò Cuffaro, a sinistra Katia Sicari e a destra Ignazio Cammarata