Elezioni comunali 2022, Angela De Luca rieletta sindaco di Altofonte 

Angela De Luca rieletta sindaco di Altofonte. Con 2.307 voti e il 45,71% delle preferenze ha battuto i candidati Gabriele Di Matteo, che si ferma al 31,19%, e Gaspare Pandolfo che ha ottenuto il 23,10%.

"Che grande emozione. Siete stati migliaia a scrivermi, telefonarmi, abbracciarmi e vi ringrazio con tutto il cuore", il commento a caldo del primo cittadino sul suo profilo Facebook dopo la vittoria.

Postata anche una immagine che la ritrae insieme agli otto presidenti di seggio. "Questa foto è per me importantissima, perché questi 8 presidenti di seggio ci hanno dato la possibilità di sercitare un grande diritto: scegliere, e voi avete scelto me!".