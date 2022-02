Udc, Alessia Helg sarà candidata al Consiglio della Quarta circoscrizione del Comune

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Impegno e lavoro costante e quotidiano sul territorio per migliorare la qualità della vita nel presente, lungimiranza e visione prospettica al fine di creare basi solide e brillanti in chiave futura. L'Udc Sicilia annovera in seno al suo organigramma profili dall'acclarato background politico e professionale, emblema di competenza ed esperienza, ma registra convinti e numerosi consensi anche tra le nuove generazioni. Cresce in modo esponenziale, infatti, il computo degli studenti che si identificano nei principi liberali, moderati e democratici alla base del credo centrista, giovani ed entusiasti attivisti che sposano la causa del partito animati da passione politica, fervore ideologico ed amore per la propria terra.

Il profilo di Alessia Helg, nata a Palermo il 10 settembre 2001, costituisce un esempio virtuoso ed esplicativo in quest'ottica. Studentessa all'Università di Palermo iscritta alla facoltà di Scienze della Comunicazione, indirizzo Media e istituzioni, la nuova esponente centrista è stata nominata responsabile Giovani Comunicazione, marketing e social media dell'Udc nel capoluogo siciliano. Contestualmente, Alessia Helg sarà candidata al Consiglio della Quarta Circoscrizione del Comune di Palermo nella lista dello schieramento centrista.

Il coordinatore cittadino del partito a Palermo, Andrea Aiello, esprime la sua soddisfazione per l'assegnazione del nuovo incarico e la relativa candidatura. "Mi piace parlare sempre di Udc di nuova generazione, proprio per sottolineare quanto i giovani siciliani esprimano e dimostrino quotidianamente consenso e apprezzamento verso il nostro operato. La sezione giovani dell'Udc in Sicilia è il nostro fiore all'occhiello. L'entusiasmo, l'energia, l'apertura mentale di questi ragazzi costituiscono per noi bussola e volano nel percorso che abbiamo scelto di intraprendere per amore della nostra terra. Studenti che vantano una granitica base etica e morale, in linea con i principi cardine del nostro programma politico che mette l'uomo ed i suoi bisogni, unitamente alla famiglia ed al lavoro, al centro di ogni progetto. Alessia Helg ha dimostrato di avere competenza e dimestichezza nel gestire e veicolare i nostri valori attraverso l'utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione. I giovani recepiscono, elaborano e personalizzano concetti tramite il linguaggio istantaneo e diretto proprio dei social media. Moderni strumenti di comunicazione da impiegare con cura, perizia e senso di responsabilità, facendone un uso coscienzioso e costruttivo per evitare che diventino dei boomerang fuorvianti. La nuova responsabile Giovani comunicazione, marketing e social media dell'Udc a Palermo ha tutti i requisiti per adempiere brillantemente al ruolo, contribuendo a formare e forgiare nel migliore dei modi i giovani che costituiranno potenzialmente la classe politica del futuro".

Un plauso giunge anche dal vice segretario regionale dell'Udc Sicilia, Elio Ficarra. "I giovani siciliani sono ormai totalmente affrancati da desueti e vecchi stereotipi sulla propria terra e sul ruolo delle istituzioni. Con attivismo, orizzonti ampi di vedute, competenze ed entusiasmo,loro stanno contribuendo a ripristinare l'accezione più nobile del concetto di politica. Impegnandosi con passione, spirito di sacrificio, amore per la propria terra, compiendo step by step il proprio percorso, in conformità con i principi di meritocrazia, rettitudine e trasparenza che dovrebbero contraddistinguere l'evolversi di una società civile. I giovani dell'Udc dimostrano ogni giorno di voler valorizzare le immense risorse della nostra splendida isola, scoprendone e ottimizzandone di nuove, mettendo il proprio talento e la propria creatività al servizio della collettività. Alessia Helg rappresenta un profilo di notevole spessore umano ed accademico, figura guida e collettore che ci aiuterà a comunicare con i giovani siciliani senza filtri, con il linguaggio fluido e moderno proprio alle nuove generazioni. La candidatura di Alessia Helg al Consiglio della Quarta Circoscrizione del Comune di Palermo è una ventata di freschezza ed entusiasmo che impreziosisce ulteriormente la nostra lista. Sogno una Sicilia - chiosa il consigliere comunale di Palermo in quota Udc - in cui ogni giovane possa realizzarsi professionalmente senza dovere necessariamente lasciare la propria terra natia. L'Udc lavora alacremente ed in profondità affinché in un futuro, spero e credo non troppo lontano, questo sogno possa divenire realtà".