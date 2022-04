Elezioni, dopo il rifiuto di Scoma Forza Italia e Lega puntano su Samonà come candidato vicesindaco

E' Alberto Samonà, attuale assessore regionale ai Beni culturali, il candidato vicesindaco di Forza Italia e Lega alle prossime elezioni amministrative. Dopo il no di Francesco Scoma, la scelta dei vertici siciliani del Carroccio è ricaduta sull'esponente del governo Musumeci. A confermarlo all'Adnkronos è il segretario regionale del Carroccio Nino Minardo: "Un nome autorevole che ha maturato una buona esperienza da assessore regionale".

Sabato scorso i due partiti con una nota congiunta firmata dai leader regionali hanno annunciato la candidatura di Francesco Cascio a sindaco e Francesco Scoma a vicesindaco. Una comunicazione che sembrava far intravedere segnali di distensione nel centrodestra. Nel giro di poche ore le cose sono cambiate. "Ringrazio la Lega e il segretario regionale Minardo per la fiducia ma non intendo accettare il ticket proposto con l’amico Francesco Cascio. Intendo proseguire il mio impegno come parlamentare nazionale e lasciare spazio ad altre figure della Lega a Palermo che potranno essere indicate nel ruolo propostomi. Assicurerò il mio pieno e convinto sostegno a tutta la coalizione per la campagna elettorale che mi vedrà comunque in prima linea per dare un nuovo volta alla città", il messaggio con il quale Scoma si è defilato.