Comune, Varrica (M5S): "Non abbiamo siglato nessun accordo per le elezioni del 2022"

"Nessun accordo è stato siglato dal Movimento 5 Stelle con alcuna forza politica per le prossime comunali". Lo scrive su Facebook il parlamentare palermitano, Adriano Varrica, sgombrando anche il campo dalle ipotesi su eventuale sostegno in Consigllio comunale dopo la rottura tra Orlando e Italia Viva.

Il deputato nazionale dei grillini ribadisce così quanto già dichiarato dal gruppo consiliare, ovvero che il "M5S resterà all'opposizione e non sarà la stampella di nessuno". Tuttavia Varrica conferma le interlocuzioni con il centrosinistra per formare una coalizione che possa presentarsi alle prossime elezioni: "In questo periodo - dice - abbiamo fatto numerosi incontri con realtà politiche e civiche territoriali. Abbiamo il dovere e il desiderio di costruire ed essere parte di un percorso utile alla città per le Comunali".

"Qualsiasi determinazione sul progetto politico del M5S per Palermo 2022 - precisa il deputato dei pentastellati - verrà presa inevitabilmente alla luce del percorso di rifondazione che sta definendo Giuseppe Conte e che ci consentirà di farci portatori di una visione rinnovata che guardi al futuro del Paese. Un Movimento che, sulla base delle intenzioni palesate dallo stesso Conte, vorrà consolidarsi come casa politica per tante energie civiche e promotore, anche a Palermo, di un percorso aperto, coraggioso e partecipato che veda coinvolta la città".