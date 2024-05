Elezioni comunali a Bagheria, Alongi: "Forza Italia sostiene Gargano ma tende la mano pure a Soresi"

Dopo il passo indietro di Ignazio Soresi, che non sarà più candidato a sindaco di Bagheria con Rete Civica, Forza Italia tenta la manovra di avvicinamento. Lo fa con il coordinatore provinciale Pietro Alongi che, in una lunga e accorata nota, sottolinea l'impegno del candidato di centrodestra Tommaso Massimo Gargano, che "nei giorni scorsi, ha teso la mano a tutte le forze alternative, per non disperdere energie e impegno, ed in particolare alla figura di Ignazio Soresi, il cui ritiro dall'agone ha il sapore di un'occasione mancata per tutta la comunità".

"Abbiamo apprezzato negli ultimi anni - prosegue Alongi - il ruolo di sprone delle coscienze sopite, nei confronti di alcune tematiche cittadine, con istanze di legalità, di trasparenza, di senso civico, lanciate con sincero fervore dalle sue pagine virtuali e in tutte le uscite pubbliche, istanze nelle quali Forze Italia si riconosce fortemente. Riconosciamo altresì la necessità di indipendenza intellettuale di Ignazio Soresi, come valore aggiunto imprescindibile al quale non vogliamo rinunci e non vogliamo noi rinunciarvi".

"Per questo ci auguriamo possa individuare in noi, la giusta 'casa' per affrontare le battaglie di vero cambiamento a Bagheria. Un progetto sul quale lavorare insieme a tutela di un città sempre più a misura dei cittadini, da sempre obiettivo primario di tutte le amministrazioni guidate con successo da e con Forza Italia", conclude Alongi.