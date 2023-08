Elezioni a Bolognetta e San Giuseppe Jato, online il vademecum del Corecom sul rispetto della par condicio

In vista delle prossime elezioni amministrative dei sindaci e dei consigli comunali fissate per il 22 e il 23 ottobre 2023 nei Comuni di Bolognetta, San Giuseppe Jato e Calatabiano, il Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni) si è riunito e ha attivato le procedure propedeutiche al corretto svolgimento della campagna elettorale.

Riflettori puntati sul rispetto della par condicio anche attraverso il monitoraggio della comunicazione istituzionale delle amministrazioni che vanno al voto. A partire dal 21 agosto 2023, data di indizione dei comizi elettorali, infatti, dispiegano i loro effetti le disposizioni in materia di par condicio, previste dalla legge 28 del 2000 e dal Codice di autoregolamentazione di cui al decreto ministeriale dell’8 aprile 2004. Una norma che detta specifiche disposizioni che disciplinano i programmi di comunicazione politica, di informazione, i messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento e i sondaggi politici ed elettorali sulle emittenti radiotelevisive locali.

Sul sito istituzionale www.corecomsicilia.it si può prendere visione del vademecum "Par condicio&sistema radiotelevisivo locale" che disciplina le modalità di accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione in periodo elettorale: consultabile da tutti gli utenti e non solo dagli addetti ai lavori, spiega nel dettaglio le leggi che regolano la par condicio affinché le emittenti garantiscano il pluralismo attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, l’imparzialità e l’equità, sia nei programmi di informazione che in quelli di comunicazione politica. Per scaricare il manuale clicca qui.