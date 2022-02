VIDEO | Amministrative, Orlando: "Sto dalla parte di chi continua la mia visione, in caso contrario sarò solo un elettore"

Se il governatore Musumeci cita Andreotti, il sindaco tira in ballo il giurista Francesco Carnelutti per rispondere col silenzio alle sollecitazioni dei giornalisti sulle coalizioni. "Le alleanze si decidono a livello locale perché la politica non può prescindere del territorio. In Italia abbiamo un problema...il populismo"