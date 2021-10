VIDEO | Elezioni comunali, Micciché: "Stamattina mi hanno svegliato con un bicchiere di champagne"

Il presidente dell'Ars e coordinatore del partito in Sicilia è entusiasta del risultato di Forza Italia alle Amministrative dello scorso weekend. Il passo ora è più breve per le Comunali di Palermo e le Regionali. "Sceglieremo con serenità i candidati, ma io auspico un allargamento della coalizione"

"Stamattina non mi hanno svegliato con un caffè, ma con un calice di champagne, perchè abbiamo preso dieci sindaci su quaranta, un risultato di questo genere non era minimamente atteso". È entusiasta del risultato di Forza Italia alle Amministrative dello scorso weekend il presidente dell'Ars e coordinatore del partito in Sicilia, Gianfranco Miccichè.

Il passo verso le Comunali di Palermo e le Regionali adesso è ancora più breve. "Serve ancora qualche giorno - dice - perché tutti i partiti si stanno confrontando con Roma, ma i nomi dei candidati potrebbero arrivare prima di Natale. Serve tempo per farsi conoscere e presentare le proprie proposte". E a proposito del dialogo interno al centrodestra, che rischia di interrompersi proprio sulla scelta del candidato sindaco per Palermo, aggiunge: "C'è un nome nuovo ogni giorno, ma ce n'è di molto buoni. Certo, il mio è il migliore di tutti".

Quanto alle Regionali, dopo il brusco risveglio del centrodestra che ha perso, pur presentandosi unito, nella roccaforte del presidente della Regione Nello Musumeci, Caltagirone, dove è stato eletto a primo turno il candidato dell'asse Pd-M5s-Fava, Fabio Roccuzzo, Micciché conclude: "Prenderemo una decisione con grande serenità. Ma io auspico un allargamento della coalizione".