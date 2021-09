Eusebio Dalì : “Scoma sindaco di Palermo? Meglio cambiare città”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Se Scoma diventa sindaco, cambio città. Non si possono affidare le chiavi di Palermo a un politico di mestiere, che in venti anni di carriera non ha mai combinato niente”. E’ il commento di Eusebio Dalì, leader e fondatore del laboratorio politico Palermomeritadipiu e vice presidente di Ast, alla notizia di una probabile candidatura a sindaco del capuologo siciliano di Francesco Scoma, oggi in Italia Viva. “Se sono questi i chiari di luna, svegliatemi nel 2042”, conclude Dalì.