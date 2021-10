VIDEO | Miccichè: "Chi doveva gestire il centrodestra ha pensato soltanto al proprio orto"

"Purtroppo, da parte di chi avrebbe avuto tutto l'interesse a gestirla, c'è stata una gestione non del centrodestra ma del proprio orto". Così il coordinatore di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, attacca e nello stesso tempo si difende da chi lo accusa di voler spostare il baricentro della coalizione verso sinistra. "È chiaro che chi ha fatto questo ha fatto male al centrodestra - ha ribadito - e ha creato la situazione in cui ci stiamo trovando oggi. Per avere poi che cosa? Se osserviamo i risultati elettorali credo che sia abbastanza evidente quello di cui sto parlando...".

Il punto per il presidente dell'Ars è uno: "È necessario un confronto nella coalizione dopo i risultati delle Amministrative in Sicilia".