Ottava circoscrizione, Nicola Glorioso di Fratelli d'Italia è il nuovo vicepresidente

Nicola Glorioso di Fratelli d'Italia è stato eletto vicepresidente dell'ottava circoscrizione. Il centrosinistra, che con Marcello Longo è riuscito a conquistare alle urne la presidenza, ha "offerto" la vicepresidenza al centrodestra. L'elezione, avvenuta ieri durante la seduta d'insediamento, ha visto prevalere Glorioso (6 voti) su Salvatore Palumbo (3 voti), consigliere di Forza Italia.

Al termine della seduta, Glorioso ha dichiarato: "Ringrazio il presidente e i consiglieri per avermi affidato la carica di vicepresidente, è per me un grande onore e una grande emozione. Amministrare non e? un’avventura personale, ma un impegnativo lavoro di gruppo. La mia priorità è restituire normalità alla nostra circoscrizione e per farlo occorre avere un gruppo coeso che sappia lavorare nell’interesse di tutti i cittadini e che sia in grado di evitare sterili giochi di potere a danno della comunità rappresentata. Ringrazio, inoltre, l’assessore Dario Falzone per avere manifestato l’intenzione dell’Amministrazione comunale di potenziare il ruolo delle circoscrizioni che, ad oggi, assolvono perlopiù una funzione consultiva".

Esprime soddisfazione il coordinatore cittadino di Diventerà Bellissima, Eduardo De Filippis: "Con l’elezione di Nicola Glorioso alla vicepresidenza dell’ottava circoscrizione si fortifica ancor di più l’alleanza politica con Fratelli d’Italia Palermo, in un'ottica di crescita che ci vedrà protagonisti nelle prossime competizioni elettorali".