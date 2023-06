Bondì nuovo sindaco di Trabia, il segretario del Psi Sicilia: "Vittoria fondamentale contro la destra"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il segretario regionale del Partito socialista italiano, l'onorevole Antonino Oddo, ha commentato cosi la vittoria del neosindaco di Trabia, Francesco Bondì. "Una grande vittoria delle forze progressiste trabiesi che ha voluto premiare la caparbietà, ma sopratutto la competenza e la professionalità di Bondì che già conoscevamo come amministratore oculato. Il Psi siciliano è pronto a sostenerlo nelle sfide future che lo attendono da qua al 2028, come ha dimostrato la presenza di Bobo Craxi, in passato sottosegretario agli Esteri, nella sera della chiusura della campagna elettorale".

"E' innegabile - commenta il segretario Vincenzo Maraio (nella foto allegata) - che il centrodestra abbia vinto in molte città, ma ci sono territori e luoghi simbolo, come Trabia, dove non è servita la calata in massa dei leader del centodestra palermitano. E' fallito il tentativo di dare una spallata alla coalizione di centrosinistra che ha visto unite le forze cattoliche, laiche e progressiste trabiesi, con la elezione a sindaco di Francesco Bondì, al quale rivolgiamo le nostre congratulazioni ed i migliori auguri di buon lavoro".