Primo congresso provinciale di Azione, Leonardo Canto eletto segretario

Il consigliere comunale Leonardo Canto è il segretario provinciale di Azione di Palermo. Emanuela Alfano, Alessandro Cucchiara, Mario Enea, Valeria Militello e Giangiacomo Palazzolo i delegati scelti come componenti dell’assemblea nazionale. L'elezione è avvenuta questa mattina nel corso del primo congresso provinciale di Azione che si è svolto in modalità mista nell’Hotel Casena dei Colli.

“Auguro buon lavoro al collega e alla sua squadra, la strada della federazione nazionale è quella di cui siamo stati antesignani a Palermo e oggi con la sua elezione è ancora più solida", ha commentato il presidente dell’assemblea nazionale di + Europa Fabrizio Ferrandelli, che ha partecipato all'incontro a distanza, tramite collegamento online. Il consigliere, bloccato a casa con il Covid, ha parlato anche di esigenza di “nuovi perimetri” a partire dalle forze che eleggeranno il prossimo presidente della Repubblica, ma mettendo in chiaro davanti agli esponenti di Pd, Italia viva e OsoPalermo la sua posizione: “È fondamentale parlare dei problemi della città, delle soluzioni e del riconoscimento di ciò che non è andato nell’ultima stagione. Partiamo dai temi e non dai nomi, partiamo dai programmi e governeremo Palermo”.

Oltre cinquanta gli interventi nel corso del congresso che ha portato all'elezione anche di Salvatore Roccalumera, in qualità di presidente dell’assemblea dei dirigenti, e di Claudio Merlino, Antonio Pulizzi e Marco Pignatone quali vicesegretari, rispettivamente per Palermo Est, Palermo Ovest e Palermo Città. L’assemblea ha invitato Gianni Palazzolo, attuale sindaco di Cinisi e coordinatore regionale di Azione, a proporre la propria candidatura a segretario regionale del partito in vista del congresso che si terrà a breve.