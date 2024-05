La Dc e il patto federativo con Noi Moderati, ecco per chi voteranno i cuffariani alle Europee

Alla fine la Dc ha stretto un patto federativo con Noi Moderati, la formazione politica di Maurizio Lupi e Saverio Romano. In virtù di questo accordo, alle Europee i cuffariani daranno una delle tre preferenze a Massimo Dell'Utri, candidato di Noi Moderati nella lista di Forza Italia, e uomo vicino a Saverio Romano. Questa la scelta fatta, nonostante i tanti mal di pancia interni, dall'ufficio politico nazionale della Democrazia Cristiana dopo i tanti "no" a Totò Cuffaro (dalla lista Stati Uniti d'Europa alla Lega). In sostanza, i democristiani voteranno la lista di Forza Italia passando dalla porta di servizio.

Domenica, ad Agrigento, si terrà il primo momento di confronto con gli elettori dopo l'accordo federativo tra la Democrazia e il partito Noi Moderati. Saranno presenti, fra gli altri, Maurizio Lupi, segretario nazionale Noi moderati; Totò Cuffaro, segretario nazionale della Democrazia cristiana; Massimo Dell’Utri, candidato nel collegio Isole; Stefano Cirillo, segretario regionale della Dc e tutti i deputati regionali del partito.

"L’accordo sancito con il partito di Lupi rappresenta una grande opportunità per il popolo della Dc in prospettiva futura”, dice Carmelo Pace, capogruppo della Dc all’Ars e segretario organizzativo in Sicilia. "La federazione non è finalizzata solo alle Europee - conclude Pace - ma è nostro intendimento realizzare un soggetto politico unitario, attraverso l’istituzione di un tavolo permanente di collaborazione, di proposta e di confronto, programmando e promuovendo iniziative politiche unitarie a ogni livello istituzionale".