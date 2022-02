Bosco: "Putin metta fine all'invasione dell'Ucraina"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Con umanità condanno fortemente le azioni poste in essere dalla Russia a partire dai bombardamenti, alle uccisione dei civili. La Russia sta violando il diritto internazionale per piegare uno Stato sovrano e democratico. Chiedo al Partito democratico e a tutte le istituzioni di competenza di attuare ogni tentativo d'intesa negoziale affinché si creino corridoi umanitari per accogliere i profughi ucraini in Europa. Inoltre, l'Ucraina necessita di supporto sanitario e alimentare. Serve un'azione politica europea immediata in quanto gli attacchi stanno aumentando. In conclusione, è opportuno garantire la protezione diplomatica dei tanti connazionali rimasti bloccati per via della chiusura dello spazio aereo". Lo dice Edward Richard Junior Bosco, dirigente del Partito democratico Sicilia.