VIDEO | Lagalla festeggia il secondo anniversario da sindaco: "Sono due anni ma mi sembrano 20"

Le dichiarazioni del primo cittadino: "Sento il peso dell'impegno quotidiano e le responsabilità. Voglio ringraziare Palermo per il lavoro fatto e spronare tutti a riconoscere la città come propria perché ognuno possa fare qualcosa, come diceva padre Puglisi, per renderla migliore"