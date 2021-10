Una norma per avere più donne all'Ars, pressioni trasversali per la doppia preferenza di genere

In una regione in cui all’Ars siedono solo 18 donne su 70 deputati e in giunta c’è una sola “assessora”, si torna a parlare di doppia preferenza di genere. Un tema che torna sempre attuale quando si avvicinano importanti appuntamenti elettorali, come accadrà nel 2022 con le elezioni regionali e con le comunali di Palermo. E così, in maniera trasversale, molte forze politiche stanno pressando affinché si metta mano al più presto al disegno di legge che giace in commissione Affari istituzionali sul tema dell'accesso paritario per entrambi i generi alla rappresentanza politica.

"Il quadro normativo e giurisprudenziale è chiaro e non lascia alcun margine di dubbio: la Regione Siciliana non può sottrarsi ad una modifica della legge elettorale per inserire la doppia preferenza di genere o altre forme di promozione e tutela della rappresentanza di genere nelle istituzioni. Se così non fosse si rischia di innescare un cortocircuito istituzionale, con la possibilità di un commissariamento o addirittura ricorsi che potrebbero bloccare i processi elettorali”, dice il deputato della Lega Marianna Caronia, intervenendo al dibattito "Rappresentanza di genere: confronto e proposizioni per il raggiungimento della doppia preferenza", promosso da un gruppo di associazioni fra cui Arcidonna Onlus, Aidda, Ande e Officium.

Attualmente, la legge in vigore prevede soltanto la presenza di un terzo per ciascun genere nelle liste provinciali per il rinnovo dell’Ars e l’alternanza uomo-donna nel listino regionale.

“Oggi ciò non basta più - afferma il capogruppo dell’Udc, Eleonora Lo Curto - soprattutto alla luce di quanto il parlamento regionale è riuscito a fare imponendo il doppio voto di genere per le elezioni comunali. È tempo di dare effettiva attuazione all’articolo 51 della Costituzione e all’articolo 3 dello Statuto siciliano. La Sicilia non può rimanere l’unica regione insensibile alle norme statali che prevedono la parità di accesso alle cariche elettive e istituzionali. Confido sull’autorevolezza del presidente Miccichè nel farsi garante dei principi statutari affinché il percorso della riforma per le elezioni regionali non abbia ostacoli e trovi anche ampio consenso tra le forze politiche presenti a Palazzo dei Normanni”.

Il voto troverebbe certamente consensi anche tra le opposizioni. "Il Pd – dice il capogruppo Giuseppe Lupo – continuerà a battersi per l'introduzione della doppia preferenza di genere alle elezioni regionali. Allo stesso modo garantiamo il nostro impegno per mantenere questo meccanismo alle elezioni comunali: sul terreno delle pari opportunità non si possono fare passi indietro". “L’aumento della presenza femminile nelle istituzioni elettive – afferma Claudio Fava, presidente della commissione Antimafia all’Ars - potrebbe contribuire al superamento, in ogni ambito, del fenomeno del gender gap che vede, purtroppo, la nostra isola ai primi posti in Europa”.

“Sono certa che un’autentica e paritaria partecipazione delle donne in politica migliorerà la vita democratica della nostra regione. La nostra – conclude Lo Curto – è una battaglia per la democrazia e non a favore delle donne”.