Nicolao (prima circoscrizione): "Dopo due anni il ficus di via Porto Salvo viene potato"

"Sono trascorsi anni dalla delibera della prima circoscrizione che chiedeva la potatura dell'albero di via Porto Salvo. Finalmente da oggi i condomini di quello stabile potranno ammirare il favoloso panorama, per anni negato", lo annuncia il vice presidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao, promotore della mozione poi chiesta anche da altri consiglieri.

"Finiscono pure le difficoltà ad aprire le imposte e la lotta con insetti e ratti. Basterebbe - continua Nicolao - che il Consiglio comunale decentrasse le circoscrizioni soprattutto per ciò che concerne la manutenzione, infatti oggi la istituzione della circoscrizione emette atti indicativi, che molto spesso non ottengono nemmeno una risposta dagli uffici in questione. La trasformazione da atto di indirizzo in atto deliberativo quindi eseguibile entro un determinato tempo - conclude Nicolao - potrebbe dare un maggiore senso al ruolo delle circoscrizioni a prescindere dei costi del gettone.