Fratelli d’Italia nomina un nuovo dirigente provinciale: è Domenico Alba

Domenico Alba designato dirigente provinciale di Fratelli d’Italia. Ad annunciato con una nota è il coordinatore di Fratelli d’Italia per la provincia di Palermo, Raoul Russo. Nella nota, si legge, che a Domenico Alba è stato affidato il ruolo di responsabile del dipartimento provinciale equità sociale e disabilità. “Sono onorato e ringrazio Raoul Russo – dice Domenico Alba – per la fiducia che mi sta accordando nel ricoprire questo ruolo. Ringrazio – continua Domenico Alba – l’onorevole Carolina Varchi e il dirigente regionale per Fratelli d’Italia Toti Longo per aver creduto in me sposando, fin dall’inizio, la mia candidatura per questo ruolo. Farò del mio meglio per raggiungere, tutti insieme, importanti obiettivi!”.