Commissione vigilanza Rai, la palermitana Bevilacqua tra i 42 componenti

Sono state ufficializzate le nomine della Commissione di vigilanza Rai. Tra i 42 nomi dei componenti, parlamentari di Camera e Senato, figura anche quello della senatrice palermitana Dolores Bevilacqua del Movimento 5 Stelle.

"Essere stata nominata in Commissione di vigilanza Rai è per me motivo di orgoglio e allo stesso tempo rappresenta una nuova importante responsabilità cui mi dedicherò con la massima dedizione. Il servizio pubblico deve assicurare il pluralismo dell’informazione come garanzia di democrazia per i cittadini italiani e il mio impegno in tal senso sarà prioritario", dichiara Bevilacqua commentando la nomina.

"Auguro buon lavoro - conclude - ai colleghi M5s Dario Carotenuto, Anna Laura Orrico, Riccardo Ricciardi della Camera e Barbara Floridia del Senato con cui condivideremo il lavoro in Commissione di vigilanza Rai".