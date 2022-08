Elezioni, la palermitana Dolores Bevilacqua candidata al Senato con il Movimento 5 Stelle

È la palermitana Dolores Bevilacqua la candidata scelta dal Movimento 5 Stelle per correre all'uninominale a Palermo per il Senato alle prossime elezioni del 25 settembre.

Dolores Bevilacqua, 47 anni, è una consulente esperta in recruiting e formazione professionale in ambito assicurativo, specializzata in normative in tema di antiriciclaggio, privacy e tutela dei consumatori. Ha maturato negli anni esperienza in materie di politiche attive del lavoro e di recente ha superato il concorso per funzionari per i Centri per l'impiego della Regione siciliana.

Laureata in giurisprudenza con una tesi sperimentale in diritto di procedura penale su "Il contributo del collaboratore di giustizia" realizzata attraverso interviste ai magistrati della Dda di Palermo. Giornalista sportiva e conduttrice di trasmissioni sul Palermo Calcio, è sposata e mamma di una bimba di 3 anni.

Nel 2022 è stata candidata al Comune di Palermo risultando tra i primi dieci più votati del Movimento 5 Stelle, portando avanti temi a tutela delle famiglie. Alle recenti Parlamentarie del M5S è risultata la quarta donna più votata della Sicilia e il suo profilo è stato scelto per rappresentare il Movimento nel collegio uninominale di Palermo per il Senato. Originaria della provincia di Palermo, ha vissuto in varie regioni d'Italia al seguito del padre ufficiale dei carabinieri, oggi colonnello in pensione.

"Mentre la politica di professione litiga e si spartisce poltrone - dichiara Bevilacqua - noi cittadini scegliamo di stare dalla parte giusta, con il presidente Giuseppe Conte. Il M5S è l’unica forza politica che ha il coraggio di ascoltare e coinvolgere la gente comune per cambiare insieme le storture del nostro Paese. Alle mamme come me, ai giovani, ai nonni, a chi vuole dare un futuro ai propri figli ho detto più volte e lo ripeto: contattatemi, abbiamo bisogno delle vostre buone idee. Abbiamo bisogno di chi non si arrende alla logica del meno peggio".