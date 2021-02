"La distribuzione dei buoni spesa prosegue": Mattina mette in allerta su truffa via chat

Dal Comune tranquillizzano: non c'è nessuna presunta mancanza di disponibilità di fondi regionali per i sussidi alimentari legati al Covid. L'assessore invita i beneficiari dei contributi a non rispondere a sms o messaggi di qualsiasi natura che richiedessero dati personali

"L'erogazione dei buoni spesa prosegue senza nessuna criticità". L'assessore alle Attività sociali, Giuseppe Mattina, smentisce le voci circolare su chat e social network sulla presunta mancanza di disponibilità di fondi regionali per i sussidi alimentari legati al Covid e invita i beneficiari dei contributi a non rispondere a sms o messaggi di qualsiasi natura che richiedessero dati personali.

"L'amministrazione - spiegano dal Comune - non utilizza questi canali informali per la raccolta dei dati. In questi giorni, sta completando - prosegue l'assessore - le attività di controllo e rettifica di quasi 1.400 domande irregolari e ciò renderà possibile la rendicontazione della prima trance di fondi regionali, mentre è già stata disposta l’erogazione della seconda tranche. Terminata questa verifica, si potrà riattivare l’accesso per la presentazione delle istanze relative al 2021, con una nuova procedura semplificata, che renderà più veloci le verifiche da parte degli uffici".

Non finisce qui: si allarga la platea dei beneficiari dei contributi: "Gli uffici - conclude Mattina - hanno predisposto la procedura amministrativa per permettere l’impiego anche delle risorse statali, che renderanno possibile erogare i contributi ad un numero maggiore di cittadini e per un periodo più lungo, aggiungendosi ai sussidi regionali". Coloro che invece non risultano in possesso dei requisiti previsti per l’erogazione dei fondi regionali, circa 400 utenti, saranno convocati, nelle prossime settimane.