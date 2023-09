Disabilità, Schillaci (M5S): "Subito in Ars audizione per risolvere criticità su servizio igienico personale"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Ancora una volta gli assistenti igienico personale sono stati costretti a scendere in piazza per poter sensibilizzare le istituzioni a garantire il servizio agli studenti diversamente abili delle scuole superiori. Servizio che non può essere espletato fin quanto la Regione Siciliana non trasferirà le necessarie risorse alla Città Metropolitana di Palermo. Oltre ad essere al loro fianco, sollecito il presidente della Commissione Lavoro all’ARS a voler calendarizzare un’audizione che chiedo da mesi per discutere con gli Enti preposti l’annosa questione e trovare una rapida soluzione”. A dichiararlo è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Roberta Schillaci a proposito dell’ennesimo stato di agitazione dei lavoratori igienico personale in piazza Pretoria a Palermo, preoccupati di non poter espletare il servizio a causa della mancanza di fondi. “La mancanza di attenzione della Regione Siciliana – sottolinea la deputata – si traduce nella negazione del diritto allo studio per centinaia di studenti della provincia che necessitano di assistenza. Non può essere considerato un Paese civile, un Paese che non tutela i cittadini più fragili. Proprio per questa ragione, già nella passata legislatura avevo depositato un disegno di legge che omogeneizza il territorio regionale per evitare che gli studenti con disabilità non avessero le stesse possibilità degli altri. Conto intanto nella sensibilità del presidente della V Commissione all’ARS nel voler incontrare immediatamente gli Enti preposti a far proseguire il servizio igienico personale senza ulteriori stop” – conclude la deputata.