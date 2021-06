VIDEO | Collegamenti con le isole minori, la denuncia del M5S: "Pochi mezzi e scarsi servizi per i disabili"

Il deputato regionale Roberta Schillaci, componente della V commissione, ha presentato un'interrogazione per segnalare l'inadeguatezza del servizio di trasporto marittimo soprattutto in materia di disabilità e le difficoltà per gli studenti. "Non vengono rispettati i tempi di percorrenza e sulla tratta Palermo-Ustica manca l'aliscafo alternativo"