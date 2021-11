La parlamentare Schillaci del M5s denuncia: "Per i disabili le assunzioni non arrivano mai, intervenga l'Ars"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Per i disabili il lavoro non arriva mai, nonostante le assunzioni siano dovute per legge". La denuncia arriva dalla parlamentare regionale del Movimento 5 Stelle, Roberta Schillaci, che ha chiesto un’audizione sul tema alla Commissione Lavoro dell'Ars di cui fa parte. "I disabili in età lavorativa – spiega – regolarmente iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, secondo legge n. 68/1999, segnalano difficoltà d’inserimento nel mercato del lavoro, sia in quello privato soggetto all’obbligo di assunzione, sia, soprattutto, nei confronti degli enti pubblici dove anno dopo anno emergono determinate quote di scopertura. Bisogna garantire a queste persone inserimento e integrazione nel mondo del lavoro, utilizzando strumenti e formazione adeguati e soprattutto sfruttando le risorse del fondo nazionale destinato a tali categorie protette. Non si capisce perché nella nostra regione non vi sia stata ancora la dovuta attenzione per incentivare il lavoro delle persone svantaggiate, con quella parità di trattamento che la società e il progresso impongono".

La deputata Schillaci ha chiesto che vengano sentiti in audizione l’assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, Antonio Scavone, il dirigente del dipartimento del Lavoro, Gaetano Sciacca, il presidente First, Maurizio Benincasa, il direttore dell’Osservatorio diritti scuola, Leonardo Alagna insieme ai rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl, Uil e i Cobas.