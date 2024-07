Il futuro politico della Dc, Dalì: "Serve una casa comune dei moderati e la conciliazione sociale sui diritti civili"

Autonoma a livello locale, inserita in un rassemblement di forze moderate in Italia. Nei giorni scorsi la direzione nazionale della Democrazia Cristiana ha approvato all'unanimità un documento che va proprio in questa direzione. Ovvero, spiega il portavoce nazionale del partito Eusebio Dalì, "la costruzione della casa comune dei moderati italiani, alternativa alla sinistra e distinta, ancorché alleata, dal centrodestra (oggi più destra che centro). Un rassemblement delle forze moderate, in cui la Dc manterrà la propria autonomia, soprattutto a livello territoriale, perché abbiamo il dovere di preservare quell'identità storica e culturale del partito che ha ispirato e ispira l'iniziativa politica del nostro leader Totò Cuffaro".

Già, Cuffaro. Alle ultime elezioni Europee, più di un partito ha sbattuto la porta in faccia a Cuffaro e alla Democrazia Cristiana, che ha dovuto fare a meno del simbolo e alla fine ha votato per Massimo Dell'Utri, candidato della lista di Forza Italia in quota Noi Moderati. "Le porte sbattute in faccia hanno fatto un brutto tonfo…", ribatte Dalì, ex fedelissimo di Gianfranco Miccichè, secondo cui "il risultato elettorale dimostra come il nostro sia stato l'unico esperimento centrista riuscito degli ultimi anni: proseguire su questa strada è doveroso".

A Palermo, dove la coalizione di centrodestra che sostiene il sindaco Lagalla è stata protagonista di diverse fibrillazioni, la Dc invita tutti non "sprecare energie", come avvenuto qualche tempo fa con la bocciatura in Consiglio dell'ordine del giorno sull'adesione al Pride. "Una decisione che non serviva a niente - afferma il portavoce nazionale della Dc - comunque, come ben precisato dal nostro capogruppo Domenico Bonanno, un tema importante come quello dei diritti civili merita di più che la presentazione di un ordine del giorno, a meno che non si voglia solo fare propaganda".

Proprio sui diritti civili nel centrodestra fioccano i distinguo e ci sono posizioni diverse: il Palermo Pride dello scorso 22 giugno, ad esempio, ha fatto emergere la distanza siderale fra esponenti del centrodestra: da un lato Edy Tamajo di Forza Italia, secondo cui si tratta di "una manifestazione senza colore politico" e ha ringraziato "gli organizzatori e tutta la comunità Lgbtqia+ che lotta per una città meno violenta e più moderna; dall'altro Carolina Varchi di Fratelli d'Italia, che invece ha parlato di "manifestazione ideologica della sinistra" ed ha assicurato che "nessuna delle rivendicazioni del Pride diventerà mai legge".

Per la Dc la parola d’ordine è "conciliazione sociale". E Dalì aggiunge: "Dobbiamo svincolarci da slogan e preconcetti che strizzano l'occhio all'ultraconservatorismo insensibile ai diritti civili. I quali, tuttavia, non devono diventare il vessillo d'un progressismo libertino, che sdogana tutto e tutti e non accetta contraddittorio. Ecco la vera sfida dei moderati, oggi: ammortizzare le spinte estremiste e interpretare il nuovo umanesimo dei nostri tempi. Il faro c'è ed è la dottrina sociale della chiesa, che discende dalla Rerum Novarum e dalle altre successive encicliche sociali, vocate alla mediazione tra istanze apparentemente inconciliabili".

Sulla mozione che prevede la registrazione dei figli delle coppie omogenitoriali, non ancora presa in esame dal Consiglio (malgrado l'atto sia stato inizialmente calendarizzato il 16 aprile), però, il portavoce della Dc rimanda la questione "a un confronto fra il gruppo consiliare e il partito" e chiosa: "Sono sicuro che, anche in questo caso, verranno adottate le opportune determinazioni".