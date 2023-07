Il Comune recluta nuovo personale, si cercano anche il comandante dei vigili e il direttore generale

Il Comune recluta nuovo personale per rafforzare i piani dirigenziali e tra le figure da affidare spiccano quelle di direttore generale e di comandante della polizia municipale. Oltre a queste due figure, si cercano anche quattordici dirigenti e quattro funzionari. E' quanto previsto da una delibera di Giunta approvata lo scorso 18 luglio che segue il Piano per il rafforzamento del personale licenziato precedentemente. L'atto di indirizzo firmato dal sindaco Roberto Lagalla mette mano all'assetto organizzativo, fissa i requisiti e le modalità per il conferimento degli incarichi oltre che i tempi per la predisposizione dei bandi, che dovrà avvenire entro e non oltre il 22 luglio. Per inviare le candidature si avranno 20 giorni di tempo a partire dal giorno di pubblicazione. "Stiamo cercando di accelerare le procedure - dichiara l'assessore al Personale Dario Falzone - per concludere tutto l'iter nel più breve tempo possibile e arrivare alla messa in servizio entro la fine del 2023". Tutti gli incarichi avranno durata triennale.

Il bando per il direttore generale del Comune

L'avviso per il direttore generale è già pronto ed è stato pubblicato con una determina sindacale. A predisporlo è stato il capo di gabinetto Sergio Pollicita. Tra i requisiti previsti: la laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche ed equipollenti oppure laurea specialistica o magistrale equiparata alle precedenti; essere in possesso di documentata esperienza professionale maturata per almeno cinque anni, anche cumulativi, di direzione e coordinamento di strutture complesse in enti del settore pubblico e privato, di amministrazione degli enti di cui all'art. 114 della Costituzione italiana, di programmazione di risorse dei fondi strutturali e di programmazione ed attuazione del Pnrr. Saranno valutate anche le pregresse esperienze nell'ambito della pubblica amministrazione e nel settore privato. Al direttore generale verrà corrisposto uno stipendio lordo di 170 mila euro, di cui 30 mila di indennità di risultato legata al raggiungimento degli obiettivi.

L'avviso per il comandante dei vigili

Non è ancora pubblico l'avviso per il comandante della polizia municipale che andrà a prendere il posto di Margherita Amato, inquadrata come vice, ma da mesi con l'interim di capo dei vigili. L'assessore ai rapporti funzionali con la polizia municipale Maurizio Carta conferma quanto già dichiarato nello scorso dicembre ovvero che "sarà messo a punto un bando rivolto a esterni provenienti da ruoli militari". Qualche mese fa circolò il nome di un ufficiale dei carabinieri di origine campana in servizio da anni a Palermo. Bisognerà attendere ancora qualche settimana per sapere chi sarà la nuova guida del comando di via Ugo La Malfa.

Le altre figure ricercate

Insieme al comandante della polizia municipale, si cercano con incarico a tempo determinato i dirigenti dei seguenti uffici: vice capo di gabinetto; Programmazione, monitoraggio, supporto al controllo e rendicontazione Pnrr; Tarsu, Tares, Tari; Musei e spazi espositivi; Sport e turismo; Scuola dell'obbligo e dispersione scolastica; Condono e sanatorie edilizie; Illuminazione pubblica ed efficientamento energetico; Centro storico per progettazione, lavori e riqualificazione dei beni immobili di interesse storico monumentale; Pianificazione e monitoraggio delle attività sociali.

E ancora sono aperte le posizioni di avvocato dirigente presso l'area delle Entrate e dei tributi comunali; dirigente per il supporto amministrativo ai partenariati pubblico-privato, alla gestione di progetti speciali e all'attrazione di investimenti presso la direzione generale e programmazione strategica; dirigente ufficio del Cerimoniale e relazioni internazionali; dirigente tecnico dell'unità tecnica di progettazione e supporto al Piano urbanistico generale comunale. Palazzo delle Aquile conferirà anche due incarichi da funzionario legale e due da funzionario amministrativo (responsabile della segreteria particolare del sindaco e portavoce del sindaco).

L'assunzione di 11 dirigenti tecnici e la stabilizzazione dei 90 ex Lsu

"Agli incarichi sopra individuati - si legge in una nota del Comune - potranno aggiungersi, in un secondo step ed alla luce anche delle economie prodottesi, non soltanto il conferimento di ulteriori quattro incarichi dirigenziali, ma anche lo sviluppo di ulteriori manovre sul personale. Inoltre si procederà all’assunzione a tempo indeterminato di 11 dirigenti tecnici - di cui alla graduatoria approvata il 28 giugno 2022 e al completamento della procedura di stabilizzazione di 90 ex Lsu".

Lagalla e Falzone: "Spinta all'azione amministrativa"

"Questa manovra sul personale varata dalla Giunta ha l’obiettivo di imprimere una nuova e vigorosa spinta all’azione amministrativa della macchina comunale, da anni priva di un turn over di dirigenti e che necessita fortemente di un incremento di figure tecniche per velocizzare le procedure ed essere più puntuali nei servizi da erogare alla città. Una manovra che rappresenta, inoltre, ancora una volta la grande attenzione di questa amministrazione sul tema del rafforzamento del personale, dopo l’aumento a 30 ore di tutti i dipendenti comunali a tempo parziale e l’assunzione di 71 funzionari fino al 31 dicembre di quest’anno", affermano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore Falzone.