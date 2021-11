“Via i dipendenti Irsap dal centro di Brancaccio”: la richiesta di Schillaci (m5s) all’Ars dopo l’incendio di giovedi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Trasferire con urgenza i dipendenti Irsap in un altro immobile della Regione e mettere in sicurezza il Centro direzionale di Brancaccio, a Palermo”: lo ha chiesto il Movimento 5 Stelle all’Ars, con un ordine del giorno presentato oggi in Aula, prima firmataria la deputata regionale Roberta Schillaci. L’atto nasce in seguito all’incendio che ha colpito lo scorso giovedi 18 la palazzina di via Ferruzza. Si tratta dell’ennesimo atto vandalico in un’area “a forte disagio socio-ambientale - evidenzia Schillaci - diventata meta di atti criminosi e frequentazioni pericolose, dove quotidianamente i dipendenti, per lo più donne, temono per la propria sicurezza”. Sulla vicenda era intervenuto anche il deputato regionale Luigi Sunseri, ricordando che il Centro di Brancaccio “è costato circa 25 miliardi di lire ed è un luogo totalmente abbandonato dall’amministrazione regionale”.