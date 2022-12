Eletto all'Ars lascia Sala delle Lapidi: al posto di Fabrizio Ferrara entra in Consiglio Teresa Leto

"Il prestigioso incarico di deputato regionale e presidente della commissione Lavoro, mi impedisce di assolvere, per come ho sempre fatto con passione e dedizione, l'altrettanto importante ruolo di consigliere comunale e presidente della commissione Bilancio". Con queste parole Fabrizio Ferrara, esponente di Fratelli d'Italia, lascia Sala delle Lapidi: al suo posto entra in Consiglio Teresa Leto, prima dei non eletti.

"Sono orgoglioso e grato per tutto ciò che ho fatto nel ruolo prima di opposizione e poi di maggioranza a Sala delle Lapidi - scrive Ferrara in un post su Facebook -. Eletto per tre volte eletto consecutivamente, questi oltre dieci anni sono stati scanditi dall'affetto di tantissimi sostenitori, dalla stima e dall'amicizia nata con tanti colleghi con cui ho condiviso uno splendido percorso. Rivolgo un grande augurio al Consiglio comunale tutto, al presidente Tantillo e all'ex presidente Orlando, al sindaco Lagalla, al capogruppo di Fratelli d'Italia Giuseppe Milazzo, con cui ho lavorato e continuo a lavorare in totale sinergia e in particolare un buon lavoro a Teresa Leto, giovane, capace, appassionata e che subentrerà al mio posto".

"Un ringraziamento a tutti i dipendenti del Comune incontrati in questi anni, che con spirito di abnegazione svolgono un fondamentale lavoro al servizio dei cittadini. Convinto e consapevole che la politica sia servizio, questo mio gesto contribuirà alla città e alla regione nei cui interessi continuerò a spendermi con scrupolo e coscienza", conclude Ferrara.

Così il vicesindaco e parlamentare alla Camera di Fratelli d'Italia, Carolina Varchi, commenta le dimissioni da consigliere di Ferrara: "Fabrizio è stato un eccellente consigliere comunale che continuerà a servire Palermo e la sua provincia da deputato regionale, presidente della commissione Cultura, Formazione e Lavoro all'Ars. A lui vanno i miei migliori auguri di buon lavoro a e la gratitudine per il lavoro svolto fin qui al Comune, dove ha rappresentato un punto di riferimento per tutti noi. Un caloroso benvenuto a Teresa Leto che con il suo entusiasmo e competenza saprà ben contribuire al radicamento del partito e alla qualità del lavoro espresso dal nostro gruppo consiliare".