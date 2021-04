Dimissioni assessori, Avanti Insieme: "Prevalga il buon senso, portare avanti gli atti più importanti per Palermo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Nell’esprimere rammarico per una crisi politica che risulta ai più particolarmente difficile da comprendere in tempi segnati dalla pandemia e da una gravissima crisi economica, auspichiamo che ora che si è fatta più chiarezza prevalgano da parte di tutti responsabilità e buon senso, per portare avanti gli atti più importanti e utili per la vita quotidiana dei cittadini di Palermo. Faremo la nostra parte come sempre perché le tensioni politiche non influiscano negativamente sulle attese della città e lavoreremo in modo costruttivo perché i lavori del Consiglio comunale procedano in modo produttivo in risposta ai tanti e profondi bisogni della città. E’ evidente che se questo senso di responsabilità non dovesse riscontrarsi, sarebbe un tradimento nei confronti degli elettori e un danno grave per l'intera città che lotta contro un'emergenza sanitaria e sociale senza precedenti". Lo hanno dichiarato i consiglieri di Avanti Insieme, Valentina Chinnici, Massimo Giaconia, Claudia Rini e Toni Sala