Terremoto alla Regione, Sammartino si dimette: "Sono certo che emergerà la mia totale estraneità"

Luca Sammartino ha rimesso l'incarico di assessore regionale e vice presidente della Regione Siciliana. Ne dà notizia lo stesso Sammartino, che ha scritto una nota al governatore Renato Schifani dopo essere stato raggiunto da misura cautelare interdittiva "in relazione a un'ipotesi di reato - dice Sammartino - lontana nel tempo". "Ringrazio il presidente per la fiducia dimostrata nei miei confronti e per il lavoro svolto fin qui - aggiunge ormai l'ex assessore, indagato per corruzione aggravata -. Tengo a sottolineare che non sono coinvolto in ipotesi di reato di mafia né di voto di scambio. Sono sereno e certo che emergerà la mia totale estraneità ai fatti, risalenti a cinque anni fa, che con stupore leggo mi vengono contestati".

Il politico catanese, esponente della Lega, è stato raggiunto da una misura cautelare interdittiva rispetto ai suoi incarichi nell'ambito dell'inchiesta "Pandora" che ipotizza per lui il reato di corruzione aggravata. Avrebbe pagato un carabiniere in servizio "per eseguire attività di bonifica tecnica alla ricerca di microspie nei suoi uffici". Questa è l'accusa che la Procura di Catania rivolge a Sammartino, per il quale il gip ha disposto la sospensione di un anno dai pubblici uffici per corruzione aggravata. Nei confronti del militare il gip si è riservato di decidere: sarà interrogato e al termine dell'esame il giudice per le indagini preliminari valuterà se applicare la sospensione dal servizio, come richiesto dai magistrati catanesi.

"Resto fiducioso nei confronti del lavoro della magistratura - conclude Pellegrino - come sempre ho dichiarato e non cambierò mai idea. Continuerò a servire la mia comunità e il mio territorio svolgendo la mia attività politica e di parlamentare regionale". Intanto il presidente della Regione Renato Schifani assumerà l'interim delle deleghe che erano state assegnate a Sammartino.