Forza Italia: "Difficoltà e criticità nel settore teatrale e musicale"

Le difficoltà del settore artistico-culturale siciliano e le tante criticità dei teatri musicali e di prosa, sono stati al centro dei lavori del Dipartimento Musica e Teatri di Forza Italia. "La mancanza di una contribuzione quantomeno quinquennale - dice Ferdinando Caruso, responsabile regionale del Dipartimento - non può dare certezza di gestione e tantomeno di programmazione a lungo termine che guardi, in prospettiva, alla realizzazione di grandi eventi di respiro internazionale che consentano ‘alla Sicilia musicale’ di poter competere con le realtà musicali europee".

Nel prosieguo del dibattito si è discusso anche dei talenti artistici presenti nel territorio regionale che molto spesso sono costretti ad emigrare perché ignorati in Sicilia, e del tema scottante, quello delle tradizioni, come le bande musicali che, proprio in Sicilia, vantano tradizioni centenarie. "Non dimentichiamoci – dice Caruso - dei tanti musicisti di alto livello che iniziando la loro carriera nelle bande, hanno poi ricoperto ruoli importanti nelle orchestre di tutto il mondo".

"Di questi temi, – conclude Caruso – che meritano una attenta riflessione vorremmo particolare attenzione da parte del governo regionale. Il Dipartimento ritiene opportuno aprire un dibattito che dia voce alle realtà musicali e teatrali operanti sul nostro territorio siano esse pubbliche che private facendo emergere le diverse criticità, riportando le stesse nelle sedi politiche di pertinenza regionale".