"Vecchie e nuove povertà: che fare?", dibattito di Sinistra italiana e Prc al circolo Arci di via Pignatelli Aragona

"La povertà non è una colpa e men che meno un crimine. Le persone povere, o impoverite, non possono essere tenute ai margini di una società le cui fondamenta sono sempre più precarie. Nessuno può considerarsi al riparo da un improvviso impoverimento, e anche chi fino a un po' di tempo fa conduceva una vita tranquilla ora non riesce a far fronte alle spese più basilari, rinunciano a svago, cure mediche, fino ad arrivare a riscaldamento e cibo. Le giovani generazioni sono al palo, costrette a scegliere tra una vita di precarietà o emigrare. Cosa succederà all’indomani dell'abolizione del reddito di cittadinanza e la sua sostituzione con misure alternative? Quale sarà l’impatto di questo cambiamento su una città come Palermo, con penuria atavica di lavoro e di alloggi? Il welfare che lo Stato non sarà in grado di garantire verrà garantito dalle organizzazioni criminali come già avvenuto in passato e come purtroppo avviene quotidianamente? E la risposta delle istituzioni sarà ancora una volta una risposta prevalentemente securitaria e repressiva? O si stanno predisponendo azioni e misure volte ad affrontare al meglio l’ondata di persone senza lavoro, senza reddito e senza casa che da un momento all’altro avranno bisogno di supporto? Quali politiche mettere in campo per contrastare le scelte scellerate?".

Sinistra Italiana e Rifondazione Comunista invitano tutte e tutti coloro che ogni giorno lavorano per far fronte ai problemi reali delle persone a discutere di tutto questo giovedì, dalle 18, al circolo Arci Epyc di via Pignatelli Aragona, 40.