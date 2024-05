I movimenti cattolici intorno a un tavolo per una riflessione sul voto per le Europee

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si terrà venerdì 31 maggio 2024 alle ore 18, presso il Camplus in Via dei Benedettini 24, un incontro dal titolo: Quale Europa Vogliamo. Riscoprire i fondamenti. Interverranno: Patrizio Vitulo, Responsabile Diocesano della Fraternità di Comunione e Liberazione, Vincenzo Ceruso, Segretario Generale della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali, Lorenza Violini, professore ordinario di Diritto Costituzionale all’Università Statale di Milano. L’iniziativa, proposta dal movimento di Comunione e Liberazione, tramite il Centro Culturale Il Sentiero”, gode del sostegno della Consulta delle Aggregazioni laicali e di un vasto gruppo di associazioni e di movimenti cattolici della diocesi di Palermo che hanno raccolto l’invito dei vescovi Siciliani a favore di un rinnovato impegno in occasione di queste elezioni, auspicando la condivisione di “spazi di incontro e dialogo finalizzati alla edificazione del bene comune, soprattutto innestando fiducia e speranza nel cammino verso l’Europa rinnovata”.

“Siamo partiti – spiega Patrizio Vitulo - dalla condivisione del giudizio del volantino della Compagnia delle Opere sulla situazione europea e ci siamo mossi coinvolgendo chi ha mostrato interesse, per aiutarci insieme a comprendere cosa ci sia in gioco per ciascuno di noi nella prossima occasione elettorale. Pensiamo che questo sia il modo migliore per aiutare la formazione di un discernimento che arriva fino alla scelta del candidato, ma anche per offrire a tutti e soprattutto alla politica, un metodo di lavoro e di incontro che, per la sua dinamica, non è destinato a finire con le elezioni”. I temi trattati spazieranno dagli approcci realistici per giungere alla interruzione della guerra, a una visione antropologica originale su cui costruire le politiche europee, dalla riflessione sul valore della sussidiarietà agli effetti della tecnologia sull’ economia e sulla tenuta della democrazia.