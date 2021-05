C'è l'ok del sindaco alla deroga al regolamento: tutti i ristoranti potranno mettere tavoli e dehors all'esterno

Il via libera arriva dopo l'incontro tra alcuni membri della Giunta e i vertici Amat durante il quale si è arrivati ad un accordo sugli spazi sottoposti a tariffazione della sosta assegnati alla municipalizzata. Orlando agli Uffici: "Predisporre provvedimenti urgenti finalizzati a consentire la riapertura di pubblici esercizi mediante l'occupazione dello spazio esterno"

Il Comune concederà, anche in deroga al regolamento approvato dal Consiglio comunale, gli spazi esterni per tavoli e dehors. Così ha deciso il sindaco, Leoluca Orlando, d'accordo con l'assessore alle Attività Produttive, Cettina Martorana. Il via libera arriva dopo l'incontro tra alcuni membri della Giunta e i vertici Amat durante il quale si è arrivati ad un accordo.

"Subito dopo- spiega il Comune in una nota - ha dato disposizioni agli uffici di predisporre provvedimenti urgenti finalizzati a consentire la riapertura di pubblici esercizi mediante l'occupazione dello spazio esterno - anche in deroga a taluni articoli del regolamento approvato dal Consiglio comunale - per l'intero periodo emergenziale".

Nel corso del vertice tra l’assessore alle Attività economiche Cettina Martorana, e l’assessore ai Rapporti Funzionali con Amat, Giusto Catania, con il presidente di Amat, Michele Cimino, è stata trovata una soluzione agli ostacoli di natura giuridica ed economica che sino ad oggi hanno bloccato il rilascio delle concessioni di suolo pubblico per dehors negli spazi sottoposti a tariffazione della sosta assegnati alla municipalizzata.