Democrazia Cristiana, Francesca Donato è il nuovo vicepresidente nazionale

L'europarlamentare Francesca Donato è il nuovo vice presidente nazionale della Democrazia Cristiana. La nomina le è stata assegnata dal presidente del partito, Renato Grassi, e dal neo segretario nazionale, Totò Cuffaro.

"Ringrazio Renato Grassi e Totò Cuffaro per avermi voluto conferire questo importante ruolo - dichiara la Parlamentare europea -. La Democrazia Cristiana è un partito vivo e in for­te cre­sci­ta che sa­prà di­ven­ta­re cen­tra­le nel­la co­stru­zio­ne di una nuo­va fase po­li­ti­ca che veda il cen­tro democratico e cristiano pro­ta­go­ni­sta del ri­lan­cio del Pae­se. Gli Italiani hanno bisogno di un partito di valori, che ponga al centro del suo progetto i giovani e le donne, garantisca diritti, giustizia e libertà in una visione che sappia coniugare l’europeismo con la difesa dei principi fondamentali della nostra Repubblica democratica. E' ora che la DC, nella sua nuova veste al passo con i tempi e le sfide del mondo globalizzato, torni protagonista nella politica e nella società anche in Italia, come già lo è in altri Paesi".