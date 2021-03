Delegazione parlamentari M5S in visita alla Capitaneria di porto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Cinzia Leone, senatrice M5S, avrà il piacere di far parte della delegazione dei parlamentari della Commissione Trasporti, Lavori Pubblici e Comunicazioni, composta dai Sen. Santillo, Lupo, Fede, Di Girolamo, Di Piazza e dai deputati, Raffa e Marino, che effettuerà il sopralluogo alla Capitaneria di Porto di Palermo e che sarà accolta dal direttore marittimo Roberto Isidori. "Una visita che stiamo portando avanti per conoscere di persona le principali realtà portuali italiane, per constatare di persona le problematiche con cui quotidianamente si confrontano, ed essere pronti alle proposte più opportune in sede delle varie misure che si susseguono, oltre a eventuali spunti normativi nel settore" dichiara il Sen. Santillo del MoVimento5stelle, vicepresidente area economica e componente commissione trasporti e industria Senato. Presso la Sala Conferenze della Capitaneria di Porto seguirà una conferenza in cui verranno presentate le principali linee di attività della direzione Marittima dei porti di Palermo, Trapani Porto Empedocle a cura del presidente dell'Asdp.