Degrado sotto il ponte di via Belgio, l'appello: "Serve subito un intervento"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"La situazione sotto il ponte di via Belgio sta diventando insostenibile. La presenza di piccioni negli anfratti del ponte ha portato a cumuli di sterco, uccelli morti e rifiuti sparsi, compromettendo gravemente l’igiene e la sanità dell’area. Il verde spontaneo aggiunge ulteriore disordine a una scena già indecorosa, a pochi passi da scuole e condomini", a dirlo in una nota è il consigliere della sesta circoscrizione, Giacomo Cuticchio.

"Ho sollecitato ripetutamente l’intervento della Rap - afferma ancora Cuticchio - per la pulizia e la disinfestazione. Nonostante le richieste avanzate anche tramite la presidenza della circoscrizione non si è ancora visto alcun intervento concreto. Per cui mi trovo costretto a chiedere direttamente al sindaco Roberto Lagalla se è sostenibile lasciare che questa situazione continui. Quando verranno prese misure per garantire la pulizia e la sicurezza dell’area? Quali azioni sono previste per prevenire il ripetersi di tali condizioni?".

E conclude: "Alla luce di quanto sopra esposto, reitero la richiesta di un intervento urgente di pulizia e disinfestazione da parte della Rap e l’implementazione di misure preventive per evitare il ripetersi di questa situazione, con un programma preciso, puntuale e trasparente di tutti gli interventi intrapresi. La sesta circoscrizione merita di vivere in un ambiente pulito e sicuro. E' tempo che il Comune prenda atto della gravità della situazione e agisca di conseguenza".