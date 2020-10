Ciaculli, la denuncia di Barbaccia ("Insieme si può"): "Scantinato del Comune ridotto a discarica"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"L'emergenza Covid-19 non basta. In un plesso di pertinenza del Comune si aggiunge una situazione igienico-sanitario inesistente causata da perdite di acque Nere. Il Comune intervenga in via Luigi Di Giovanni, basta guardare il video di seguito per rendersi conto della situazione". Lo denuncia Adriano Barbaccia, presidente del movimento civico unione popolare "Insieme si Può".