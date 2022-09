Decreto Aiuti, "regalo" per i palermitani: evitato l’aumento Irpef 2022

Un grande sospiro di sollievo, una spece di regalo per i palermitani. E' quello che è contenuto nell'emendamento approvato oggi dal Senato (e che adesso andrà alla Camera per il via libera finale). Il Decreto Aiuti bis consentirà infatti a Palermo di non aumentare l’Irpef nel 2022. Si tratta di un maxi emendamento che ha accorpato quelli del capogruppo di Italia Viva Davide Faraone e di Nicola Calandrini di Fratelli d’Italia. E adesso spunta anche una promessa: "Riusciremo a riscrivere il piano di riequilibrio senza aumentare le tasse".

L'auspicio è del vicesindaco e deputato di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi, che ha commentato così l’approvazione dell’emendamento al Dl Aiuti avvenuta oggi al Senato. "E' un emendamento importante - dice - che consentirà al Comune di Palermo di rispettare la road map che la nostra amministrazione ha stabilito per mettere in regola i conti della città. Fratelli d'Italia, grazie alla tenacia del nostro gruppo in Senato, ha contribuito ad accogliere le istanze della città. Ringrazio i tecnici che ci affiancano e che hanno immaginato queste soluzioni poi tradotte in emendamento, tutte le forze politiche che hanno contribuito allo sforzo necessario per tirare Palermo fuori dall’isolamento istituzionale in cui era sprofondata negli ultimi anni".

Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo a Sala delle Lapidi, invece commenta così: "Grazie al lavoro svolto in Senato da Davide Faraone e alla sinergia con il sindaco Roberto Lagalla e il vicesindaco Carolina Varchi - dice Chinnici - Palermo potrà evitare l’aumento dell’Irpef nel 2022. L’approvazione dell’emendamento al Dl Aiuti, passato oggi a Palazzo Madama, consentirà infatti di evitare un inasprimento della pressione fiscale in un momento critico come quello che viviamo e getta le basi per riscrivere il pessimo piano di riequilibrio voluto dalla precedente amministrazione. Un sospiro di sollievo per tutti i palermitani, ma soprattutto la dimostrazione della bontà del lavoro che la maggioranza sta portando avanti al Comune per rilanciare la nostra città".