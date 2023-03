Regolamento sul decentramento: incontro tra commissione consiliare, circoscrizione e assessore

La VII commissione consiliare del Comune ha incontrato oggi il Consiglio della IV circoscrizione e l'assessore al Personale e Decentramento, Dario Falzone. In particolar modo si è affrontata la tematica relativa al regolamento sul decentramento.

Il presidente della IV Circoscrizione, Giuseppe De Vincenti e i consiglieri della stessa circoscrizione hanno fatto notare notevoli criticità in merito al decentramento amministrativo e all'agibilità per poter espletare appieno il proprio mandato. Il presidente della VII Commissione, Pasquale Terrani, insieme ai consiglieri Fabrizio Ferrandelli e Giuseppe Mancuso, ha evidenziato in maniera netta la ferma volontà della commissione di confrontarsi con tutte le circoscrizioni e di rivedere il regolamento sul decentramento da proporre al consiglio comunale, per un serio ed effettivo decentramento.

Terrani ha rappresentato all’assessore Falzone ciò di cui necessita il Comune: personale, formazione, riqualificazione, percorsi motivazionali, potenziamento postazioni anagrafiche, aperture di ulteriori sportelli dedicati per Tari e Imu. L'assessore Falzone, nel condividere le tematiche prospettate, ha offerto ampia disponibilità in termini operativi nelle risoluzioni delle problematiche per un miglioramento dei servizi da erogare ai cittadini, proponendo anche l'installazione di un totem.