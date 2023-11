Elezioni, Totò Cuffaro mette le cose in chiaro: "Alle Europee non sarò candidato"

"L'ho detto e lo ripeto: non sarò candidato alle Europee o in altre competizioni. Stiamo valutando quale sarà la nostra posizione per le elezioni europee, posso dire che siamo dentro la storia del Ppe e stiamo lavorando per fare rassemblement sotto il Partito popolare europeo". Lo ha detto Totò Cuffaro, segretario nazionale della Dc, durante la conferenza stampa su un anno di attività dei parlamentari dell'Ars.

Sui rapporti all'interno della coalizione che alla Regione sostiene il governo Schifani, il segretario della Dc ha aggiunto: "A me non risulta che si vada a Palazzo d'Orleans a baciare la pantofola per pietire, supplicare o chiedere. So che tutte le volte che c'è un problema, il presidente Schifani convoca maggioranza e partiti per affrontarlo. Il resto sono posizioni di Raffaele Lombardo che io non condivido".

Carmelo Pace, capogruppo della Dc all'Ars, anche lui presente alla conferenza stampa, si è soffermato sulla crescita del partito: "A settembre di un anno fa un quotidiano nazionale aveva pubblicato un sondaggio dando la Dc all’1,7%. Chiamai Cuffaro alle 7 del mattino, segnalandogli il dato del sondaggio, mi liquidò in due secondi rispondendo che era 'un motivo in più per correre'. Il risultato delle urne poi fu del 6,50%, nell’arco di un anno credo che sia diventato almeno il 13%. E questo si deve al nostro segretario Totò Cuffaro".

"Abbiamo subito attacchi dai nostri alleati - ha sottolineato Pace -, chiederò personalmente nell’aula dell’Ars se anche noi siamo autorizzati ad attaccare gli alleati e se noi che siamo forza leale del governo Schifani, siamo autorizzati ad attaccare il governo come ha fatto qualche alleato. Stiamo contribuendo onestamente alla crescita del nostro partito, piaccia o non piaccia.

Il deputato Pace ha parlato anche della norma "salva-ineleggibili", inserita nel maxi-emendamento alla manovrina, dove hanno trovato posto una miriade di mini-finanziamenti bipartisan. "Io non ho partecipato alla seduta della commissione Bilancio dove sono stati raggiunti gli accordi. Leggerò queste norme, parlerò col mio gruppo ed esprimerò il voto in aula. Le nostre valutazioni saranno fatte alla luce del sole e in Aula".