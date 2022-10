Partinico, Vincenzo Sollena candidato a sindaco per la Democrazia Cristiana

Vincenzo Sollena è il candidato a sindaco di Partinico per la Democrazia Cristiana. A due settimane dal termine di presentazione delle liste elettorali per le imminenti elezioni amministrative Partinicesi, il partito di Totò Cuffaro ha deciso di scendere in campo con una propria proposta.

"Le varie discussioni interne ai vari partiti - si legge in una nota della Dc - stanno sottraendo spazio al confronto tra le varie forze politiche in campo, motivo per cui la Democrazia Cristiana nuova, in maniera compatta, ha deciso di rompere gli indugi ed esprimere la propria proposta di candidato sindaco della città. Il partito, in maniera unitaria, ha individuato nella figura del proprio coordinatore cittadino, Vincenzo Sollena la persona più adatta a rappresentare quei valori che il Commissario regionale Totò Cuffaro dopo il suo ritorno in politica ha sempre richiesto".

“La nostra è una proposta nuova e giovane per la città di Partinico, vogliamo avviare a tutti i livelli un serio rinnovamento politico non solo nei volti ma principalmente nei valori con lo scopo di riportare una idea nella scheda elettorale – dichiara Sollena -. Invochiamo però allo stesso modo l’unità del centro-destra che ad oggi sembra lontana, dove il centro destra si presenta unito si vincono le battaglie. Se tale unità per arroccamenti personali non venisse trovata trarremo le nostre opportune considerazioni, senza la paura di poter correre anche da soli”.