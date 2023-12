Gianfranco Gentile nominato responsabile del dipartimento enti locali della Democrazia Cristiana in Sicilia

Gianfranco Gentile è il responsabile del dipartimento enti locali della Democrazia Cristiana in Sicilia. La nomina gli è stata conferita dal segretario regionale della Dc, Stefano Cirillo. Gianfranco Gentile è stato segretario regionale dei Giovani Udc, componente del direttivo Anci Giovani Sicilia e responsabile del dipartimento eventi e manifestazioni dell'Udc Sicilia. Attualmente, inoltre, fa parte dell'organismo di controllo analogo del Consorzio Cev, membro del direttivo dell'Asael (Associazione siciliana amministratori enti locali) e presidente del consiglio comunale di Pettineo.

"Gianfranco Gentile è un giovane entusiasta della politica che ha maturato, con diversi ruoli, l’esperienza giusta per dirigere il Dipartimento delle enti locali della Democrazia Cristiana. Il suo incarico di presidente del Consiglio comunale di Pettineo gli permette di vedere in maniera pratica le necessità che tutti i Comuni devono affrontare. Sono certo saprà aggiungere contenuti importanti alle nostre progettualità di partito che sta crescendo velocemente", dichiara Stefano Cirillo.

"Ringrazio il segretario nazionale Totò Cuffaro e il segretario egionale Stefano Cirillo per la fiducia accordatami e per avermi

affidato l'incarico di responsabile del dipartimento regionale degli enti locali per la Democrazia Cristiana. Ritengo che bisogna ripartire dai territori e dalla formazione, elementi necessari per chiunque voglia impegnarsi in politica - dichiara Gianfranco Gentile -. Inoltre sono convinto che dalla Sicilia possa iniziare un'opera di coinvolgimento di tanta classe dirigente, attualmente senza punti di riferimento e che vuole rifarsi agli ideali del Partito Popolare Europeo, ossia al rispetto della dignità umana, dell'uguaglianza, della libertà e della solidarietà".