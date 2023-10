Dc, il palermitano Eugenio Siviglia nominato responsabile nazionale del dipartimento cinema

Eugenio Siviglia, presidente regionale e vicepresidente nazionale UECI (Unione Esercenti Cinematografici Italiani), è stato nominato

responsabile nazionale del Dipartimento cinema, teatro e settore audiovisivo della DC.

Curerà i rapporti con le regioni italiane e con il Ministero della Cultura "per rafforzare - si legge in una nota - aggiornare e implementare le leggi ormai obsolete e non adeguate alle nuove esigenze degli italiani, impegnandosi a creare le condizioni per il rilancio e la crescita della cultura, delle produzioni cinematografiche e teatrali del nostro paese, valorizzando e tutelando i nostri artisti negli ambiti di competenza".

"È per me un grandissimo onore accettare questo prestigioso incarico, al fine di migliorare tutto il comparto cinema, teatro e audiovisivo del nostro paese - ha dichiarato Eugenio Siviglia -. Ringrazio il segretario nazionale della DC Totò Cuffaro e il segretario nazionale organizzativo della Democrazia Cristiana Pippo Enea".