Dc, Cuffaro partecipa ad un incontro a Roma per la costituzione di un unico soggetto politico

Il commissario regionale della Dc, Totò Cuffaro, ha partecipato ad un incontro, presso l’Istituto Luigi Sturzo di Roma, con le rappresentanze di tutte le anime della Democrazia Cristiana. La riunione è stata promossa dal Bureau Politique dell’Internazionale DC ed è stata presieduta dal leader Amine Gemayel, già Presidente del Libano. È un primo passo verso la costituzione di un soggetto politico che si rifà alla tradizione Democristiana, con il suo vecchio simbolo. “Le varie anime della Dc, ancorate ad un’aggiornata visione della dottrina sociale della chiesa, si sono incontrate per ridare vita al partito che è stato protagonista nel Paese – dichiara Totò Cuffaro -. Ho sempre sostenuto che la Democrazia Cristiana rappresenti un patrimonio storico, culturale, sociale e politico dell’Italia e per questo va ricostituita e riportata agli antichi fasti. In Sicilia abbiamo iniziato un percorso e gli elettori ci hanno sostenuto, confermando, qualora ce ne fosse bisogno, che la gente ha voglia di una politica ideale e crede e si riconosce nella politica basata sui valori della famiglia, della solidarietà, della giustizia del lavoro e dell’accoglienza”.